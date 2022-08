Dette skjer i dag - onsdag

Riktig god morgen, dette er noen av hovedsakene i Finansavisen onsdag 3. august

USAs president Joe Biden setter fyr på den norske startupen Neat.

Hovedproduktet deres er en 65-tommers berøringsskjerm som står på et bord med hjul, som er kompatibelt med både Zoom og Teams. Gründer Simen Teigre bekrefter at Neat har fått flere bestillinger fra Det hvite hus, og at Bidens flittige bruk har effekt på salget.

Så langt i år er 140.000 enheter solgt, og de venter nå å omsette for 1,6 milliarder kroner.

Bjørn Rune Gjelsten har i ti år pøst inn penger i nostalgi- og gourmet-satsingen Pellestova ved Lillehammer. Selv om han investerer hardt, fosser pengene ut.

Omsetningen i fjor økte til 27 millioner, men kostnadene galopperte til 38 millioner. Dermed ble det et underskudd på over 11 millioner kroner.

Gjelsten kjøpte Pellestova i 2012. Å gjøre om stedet fra et slitent langrennspensjonat til luksushotell har så langt kostet ham godt over 100 millioner kroner.

Jan Haudemann-Andersens investeringsselskaper tjente 871 millioner kroner i fjor, mot 3,4 milliarder året før. Nå sitter investoren med rundt 1 milliard kroner i banken.

Harald Arnet, som styrer investeringene, beskriver 2021 som et greit år. Han sier det oppstår nye investeringsmuligheter som følge av børsfallet i år, og at de er klare når de riktige mulighetene dukker opp.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligmarkedet.

Vi vet at Norges Bank vil sette opp styringsrenten. At dette ennå ikke har gitt et større fall i eiendomsprisene, skyldes at tilbudssiden er svak. Det bygges for lite.

For såkalt dyre boliger, er markedet sterkt. Ganske enkelt fordi tilbudssiden er veldig svak. Og så er det fantastisk mange som tjener veldig bra, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg tirsdag 0,6 prosent til 1.248 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 72 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 92 øre.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser juli, kl. 11.00

Japan: PMI juli, kl. 02.30