Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen på handelsplattformen er Oslo Børs svakt med 0,05 prosent.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i en morgenkommentar at han spår at hovedindeksen vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1 , 0,5]%.

Videre skriver han at økt geopolitisk risk skremte enkelt investorer tirsdag. Den amerikanske “stortingspresidenten” (House Speaker) Pelosi, valgte å besøke Taiwan i går, til tross for sterke advarsler fra kinesiske myndigheter. Tradisjonen tro steg dollaren som en følge av økt usikkerhet. Det samme gjorde de lange rentene.

Asia

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,37 prosent, mens det bredere Topix-indeksen utvikler seg noe svakere med en oppgang på 0,1 prosent.

På det kinesiske markedet stiger Shanghai Composite pent med 0,4 prosent mens Hang Seng i Hong Kong, der flere av kinas største selskaper er notert, stiger med 0,61 prosent.

I Sør-Korea stiger Kopsi-indeksen med 0,66 prosent, mens Senex i India synker med 0,15 prosent. S&P/ASX 200 i Australia synker på sin side med 0,46 prosent, mens Straits Times stiger med 0,33 prosent.

Hele Asia-oppdateringen kan du lese her.

Oljeprisen

Futurekontrakter på brent-olje er i skrivende stund ned 0,47 prosent til en pris på 100,6 dollar. Samtidig synker WTI-futures med 0,4 prosent til 94 dollar per fat.

Organisasjonen bestående av oljeeksporterende land (OPEC) og allierte inkludert Russland, en gruppe kjent som OPEC+, skal i dag møtes for å bestemme produksjonen i september. To av åtte OPEC+-kilder sa i en Reuters-undersøkelse at en beskjeden økning for september vil bli diskutert på møtet, mens resten sa at produksjonen sannsynligvis vil bli holdt stabil.

«Selv om president Bidens besøk i Saudi-Arabia ikke ga noen umiddelbare oljeleveranser, tror vi at organisasjonen gradvis vil fortsette å øke produksjonen,» sa RBC Capital-analytiker Helima Croft i et notat.

Organisasjonens nye generalsekretær Haitham al-Ghais sa søndag at Russlands medlemskap i OPEC+ er avgjørende for å lykkes med avtalen, rapporterte Kuwaits avis Alrai.

Wall Street

Den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi Taiwan-besøk var rot til mye spenningen på Wall Street tirsdag. På forhånd hadde Kina varslet at «de ikke vil sitte stille» dersom Pelosi besøker Taiwan.

Den eskalerende retorikken skremte investorene noe før Pelosis ankomst, og de toneangivende aksjeindeksene på Wall Street falt i åpningen. Flyturen var den mest fulgte noensinne, og etter landingen hentet indeksene seg noe inn.

De toneangivende indeksene i New York endte som følger:

S&P 500 falt 0,47 prosent til 4.099.

Nasdaq steg 0,11 prosent til 12.383.

Dow Jones falt 1,01 prosent til 32.471.

Oslo Børs

Etter en vinglete dag endte Oslo Børs opp tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.248,45 poeng, opp 0,56 prosent.

Aker Solutions endte opp 2,1 prosent til 30,12 kroner. Tirsdag ettermiddag ble det kjent at selskapet har blitt tildelt en milliardkontrakt av Shell.

Nordic Nanovector toppet gårsdagens vinnerliste med en oppgang på hele 57,84 prosent. Tirsdag toppet aksjen derimot taperlisten og falt 13,5 prosent til en kurs på 2,54 kroner.

Prosafe steg 8,2 prosent til en kurs på 203,00 kroner. Tirsdag meldte selskapet at de hadde en flåteutnyttelse på 81,0 prosent i andre kvartal i år, noe som er selskapets høyeste utnyttelsesgrad siden tredje kvartal 2015.