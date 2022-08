Finansgigant kutter 1/4 av staben

Det amerikanske finansselskapet Robinhood sier opp 23 prosent av alle ansatte. Kuttene skal være konsentrert innenfor daglig drift, markedsføring og programledelse, ifølge Bloomberg.

Det app-baserte selskapet sa opp 780 personer og kunngjorde også tirsdag at en av topplederne, Aparna Chennapraga, forlater selskapet.

Robinhood rapporterte et tap på 295 millioner dollar for andre kvartal, eller 34 cent pr. aksje. Nettoinntekten falt 44 prosent fra året tidligere, til 318 millioner dollar. Selskapet forventer at nedskaleringen vil koste mellom 35 til 60 millioner dollar.

Pandemi-boost

En handelsboom av aksjer under pandemien og «short-squeezen» av GameStop-aksjen trekkes frem som årsaker til at selskapet valgte å gå på børs i juli 2021. I ettertid har det derimot snudd for virksomheten, med stadig færre månedlige aktive brukere, ifølge Bloomberg.

– Jeg forventet at det vi så i 2020 og 2021 når det gjelder markedsforhold ville vare lenger enn det viste seg å vare, og det er på min kappe, sa adm. direktør Vladimir Tenev.

– Realiteten er at vi ansatte for mange, la han til.

I april sa Robinhood opp rundt 9 prosent av alle ansatte, og totalt har selskapet sagt opp over 1.000 arbeidere i år.