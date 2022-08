Dette skjer i dag

Eiendomsmilliardær Edvard Harald Bakkejord storkjøpte i Noreco før aksjen kollapset.



Etter å ha doblet innsatsen for 400 millioner kroner de seneste ukene, tapte han 240 millioner kroner onsdag, da Noreco-aksjen stupte 21 prosent.

Det kraftige fallet kom da Noreco meldte om forsinket oppstart av gassfeltet Tyra 2 på dansk sokkel. Samtidig rammes feltpartnerne av en budsjettsprekk som for Noreco innebærer en økning på 120 millioner dollar.

Meglerhuset Clarksons Securities hadde et knallår i fjor. En brennhett transaksjonsmarked ga et resultat på 70 millioner kroner, opp fra et underskudd på 49 millioner året før.

Konsernets desidert største utgiftspost var lønn og personalkostnader, og de ansatte i Norge fikk i snitt nærmere 3,5 millioner kroner hver. Året før var snittet på 2,3 millioner.

Toppsjef Erik Helberg dro inn 11,4 millioner kroner.

Stein Erik Hagen hadde et gnistrende overskudd i fjor, og feiret med et utbytte på hele 500 millioner kroner. Det er rekord for den tidligere Rimi-gründeren.

Da han tok Komplett på børs, solgte han seg ned for 1,5 milliarder. Samtidig fikk Hagens hovedselskap Canica et utbytte på 400 millioner. Det bidro til at Hagen fikk et overskudd på 1,4 milliarder i fjor, mot 664 millioner året før.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at regjeringen har et alvorlig problem med strømprisen.

Den sterke prisøkningen kommer på toppen av sterk vekst i lønnskostnader, råvarer, rentekostnader og mye annet. Små og mellomstore bedrifter kommer i en kraftig skvis.

Presset mot regjeringen vil øke. Strømprisen må ned, sier alle. Men hvordan? Ved prisregulering, kommandostyring av magasinene, forbud mot strømeksport og kanskje rasjonering. I den krigen blir regjeringen en taper, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs falt onsdag 0,1 prosent til 1.247 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 74 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 87 øre.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Kredittindikator juni, kl. 08.00

India: Rentebeslutning, kl. 06.30

Nederland: KPI juli, kl. 06.30

Tyskland: Industriordrer juli, kl. 08.00

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Challenger oppsigelser juli, kl. 13.30

USA: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Trafikktall juli, kl. 08.00

Utenlandske:

Alibaba, Euronav, Lufthansa, Marathon Oil, Novo Nordisk

Ekskl. utbytte:

Vår Energi