Økte priser bekymrer nordmenn: – Bør lyse en varsellampe

Over halvparten av nordmenn er bekymret for økte drivstoffpriser, viser en ny Norstat-undersøkelse for NAF.

I tillegg svarer nær to av tre at de er bekymret for de høye matprisene og strømprisene.

– Svært mange er urolige nå. Drivstoffprisene har vært ute av kontroll siden i vinter. Nå baller bekymringene på seg, når matvarepriser, drivstoffpriser, strømpriser og renta stiger samtidig, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland.

Hvor bekymret er nordmenn? "Hvor bekymret er du for..." Andel som svarer "mye" eller "svært mye" Økte renter 44 % Økte matpriser 63 % Økt strømpriser 63 % Økte drivstoffpriser 54 % Kilde: Norstat for NAF, juli 2022

Bør lyse en varsellampe

Nesten to av tre nordmenn, 63 prosent, mener at myndighetene må gjøre noe med de høye drivstoffprisene, men kun seks prosent har troen på at de kommer til å gjøre noe med de.

Tre av fire, 73 prosent, tror ikke myndighetene kommer til å gjøre noe med høye prisene.

– Svært mange er bekymret nå, samtidig er det svært få som har tro på regjeringens handlekraft. Det er ikke bare overraskende, det er urovekkende. Det bør lyse en varsellampe i regjeringslokalene nå, sier Braadland.

UROVEKKENDE: Thor Egil Braadland, mener varsellampene bør lyse i regjeringskontorene. Foto: NAF

– Disse tallene må få regjeringen til å våkne. Folks tillit til at regjeringen kan skape trygghet for folks økonomi er tynnslitt, legger han til.

– Vi mener kutt i avgiftene på drivstoff og støtteordninger til bilistene, etter modell fra Sverige, er langt på overtid.

Undersøkelsen ble gjennomført av Norstat i juli, og det ble spurt 1000 personer på landsbasis.