Oslo Børs går mot nedgang torsdag ettermiddag, med hovedindeksen ned rundt 0,2 prosent i 15.30-tiden.

Oljeprisene har falt nedover utover dagen. Brent-oljen er ned 1,1 prosent til 95,74 dollar fatet, WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 89,96 dollar pr. fat. Da Oslo Børs stengte onsdag, kostet Brent-oljen imidlertid 100,71 dollar fatet, etter Opec+-beslutningen om det som blir deres minste produksjonsøkning noen gang.

Equinor, Aker BP og Vår Energi faller alle tre. Sistnevnte handles eksklusive utbytte på 1,025 kroner torsdag. DNO og OKEA faller 3–5 prosent.





Norwegian stiger rundt 0,3 prosent etter de sterke trafikktallene for juli.

SAS og Flyr kommer med sine trafikktall fredag. Irske Ryanair meldte om rekordsterke tall onsdag.





Nordic Semiconductor og Kahoot utmerker seg også i omsetningstoppen, med kursoppganger på rundt 5 og 6 prosent. Investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets ser nå oppside for vekstaksjer, og løfter frem Nordic Semiconductor blant flere anbefalinger.





Norwegian Energy Company (Noreco) fortsetter derimot sin nedgang etter Tyra-oppdateringen onsdag, som sendte aksjen ned 21 prosent da. Aksjen tynges også av nye analyser fra Arctic Securities og Fearnley Securities.

I aksjepraten legger Karl Johan seg flat etter Rec-kommentaren sin, mens studentene vender Sonans ryggen og passasjerene flokker seg ombord i flyene til Norwegian.

Torsdagens store taper så langt er Lumi Gruppen, som kom med en negativ driftsoppdatering etter børsslutt onsdag. Selskapet, tidligere kjent som Sonans Holding, meldte om 30 prosents omsetningsnedgang for Sonans, og at det vil iverksette ytterligere kostnadsbesparende tiltak. Torsdag dundrer aksjen ned nesten 50 prosent.





Meltwater handles noe høyere etter at ABG Sundal Collier har senket kursmålet, mens Quantafuel faller etter å ha meldt om ny avtale i Dubai. Austevoll Seafood er også noe opp, etter positiv analyse fra DNB Markets.





Europris handles opp rundt 1–2 prosent etter at Arctic Securities har løftet kursmålet.

Den beste aksjen på Oslo Børs så langt i torsdagshandelen er Next Biometrics Group , som er opp rundt 14 prosent. Det foreligger imidlertid ingen nyheter fra selskapet torsdag – men investor Haakon Sæter, som lenge har hatt sans for teknologiaksjer, har denne uken uttrykt at Next Biometrics «blir bra».

