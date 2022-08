Dette skjer i dag

Å spekulere i prisvekst i nybygg er big business i Oslo. En kjøper har videresolgt med hele 3,3 millioner kroner i gevinst.

Og det er ikke bare vanlige folk og investorer som spekulerer. Også ansatte hos utbyggere får muligheten til å kjøpe leiligheter før de legges ut for salg på det åpne markedet.

Mangeårig boligtopp Baard Schumann mener det bare er positivt at ansatte får kjøpe før alle andre. Han peker på at utbyggere gjerne må ha et visst forhåndssalg før bygging kan starte.

---

Danmarks rikeste person satser på norsk hytteutleie. Anders Holch Povlsen er god for 120 milliarder kroner. Han er med på laget når den danske bookingportalen Landfolk inntar Norge.

Landfolk er nå på jakt etter flotte feriehus i Norge som kan leies ut til kjøpesterke europeere. Når de har 50 objekter på plass, slippes de til markedet.

---

Øystein Stray Spetalen var så forbannet på sjefen i Agder Energi at han krevde milliardveddemål på strømprisen.

Hadde han fått det, ville han vært dundrende konkurs.

Veddemålet ville påført ham tap som i dag hadde kommet opp i 20 milliarder kroner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Jonas Gahr Støres straffebom på Norway Cup.

Med noen merkelig vinglete og klønete bevegelser prøvde han å finte ut målvakten, men ballen trillet bare i retning mål og var lett bytte for målvakten. Gahr Støre gikk hinkende av banen, klart skadet.

Det blir minst like vanskelig for Gahr Støre å få strømstøtten i mål, skriver Hegnar.

---

Til slutt noen nøkkeltall:

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,5 prosent til 1.241,18 torsdag, etter å ha vært stigende gjennom hele ettermiddagen. En knekk i oljeprisene sent i Oslo-handelen sendte Børsen i rødt til slutt.

En dollar kostet 9 kroner og 73 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 96 øre.

Makro:

Japan: Forbrukerkonsum juni, kl. 01.30

Tyskland: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Frankrike: Industriproduksjon juni, kl. 08.45

Canada: Arbeidsledighet juli, kl. 14.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport juli, kl. 14.30

Annet:

Flyr: Trafikktall juli, kl. 08.00

SAS: Trafikktall juli, kl. 11.00

Finnair: Trafikktall juli, kl. 08.00

Ekskl. utbytte:

Panoro Energy