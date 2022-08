Hva mener de viktigste personlighetene i næringsliv og offentlig forvaltning om årets mest sentrale temaer? I dag: Kristian A. Adolfsen (61), eier og styreleder i Hospitality Invest.

1 Arbeiderpartiet ligger på litt over 20 prosent. Hva har de gjort feil?

– Sagt på godt nord-norsk «så e de nån venglepeisa» som går baklengs inn i fremtiden. I stedet for å stå for det de egentlig mener, og jobbe for å få det til, så prøver de etter min mening å tilpasse politikken etter hva de tror folk vil ha. De har sett at Rødt og SV har hatt økning på bekostning av dem, så prøver de å nærme seg politikken til de to partiene i den tro at de skal klare å få mange av deres velgere over til seg.

Mini-CV Navn: Kristian A. Adolfsen Alder: 61 Bakgrunn: Eier og styreleder i Hospitality Invest.

2 Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ligger på 6-tallet. Hva er ditt beste råd til ham?



– Han erfarer nok at det er vanskeligere å måtte være ansvarlig i posisjon, enn å være i opposisjon og bare le og komme med populære utspill som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Senterpartiet bør bli tydeligere på sin sentrumspolitikk. Jeg tror nok at de hadde klart seg bedre ved ikke på forhånd å inngå allianse i forbindelse med valg, men heller forhandle etter styrke når valgresultatene er klare.

3 Skal man sitte rolig i båten når børsene faller, eller selge alt nå?



– Det er ikke jeg den rette til å gi andre råd om. Min bror og jeg investerer for det meste langsiktig, i ikke-børsnotere aksjer. Vi har imidlertid en bitte liten del av vår formue i børsnoterte aksjer, og dem har vi valgt å sitte på så langt.

4 Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stoppe hytteutbyggingen i fjellet. Hva mener du om det?



– Det må hver enkelt kommune som det gjelder, kunne bestemme selv.

5 Mette-Marit blir Norges neste dronning, og Märtha skal gifte seg med en sjaman som sier han kan kurere kreft. Hvorfor er det riktig å videreføre kongehuset i Norge?



– Landets statsminister prøver å skape splid i folket, ved å lage et skille mellom det han kaller vanlige folk og de han kaller rike. Kongen vår, derimot, er en samlende person. Han prøver å skape samhold mellom alle, enten du er mørk eller hvit, om du er fattig eller rik, uavhengig av seksuell legning eller det være seg andre ulikheter.