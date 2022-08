Oljefondets gigantveddemål

Ved utgangen av 2021 var oljefondet nær historisk rekord, med 12.340 milliarder i maredskverdi. Nå kan det være nær stupet; utsiktene til en mulig resesjon preger finansmarkedene. Sentralbankenes kamp mot inflasjonen ventes å føre til rentehevinger i kø, noe som vil forsterke en eventuell nedgang.

– Det er klart at det vil alltid være risiko når du tar et veddemål. Det kan gå veldig bra, eller veldig dårlig, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

Tungt inn i USA

I årsrapporten for 2021 skriver fondet at de sikter på «høyest mulig avkastning, innenfor akseptabel risiko.» Med dette bakteppet har de gått tungt inn i amerikanske aksjer, tre år etter de selv foreslo reduksjon av europeisk eksponering for Finansdepartementet. Andreassen minner om at Oljefondet har mindre amerikanske aksjer enn verdensindeksen.

– Dette er det Finansdepartementet som har bestemt, og det ulike oppfatninger om dette er en riktig allokering.

– Undervektingen av USA har gitt mindreavkastning så langt, men det sier jo ikke noe om fremtidig avkastning.

SATSER I USA: Oljefondet er tungt inne i USA - et land som i senere tid har vært preget av resesjonsfrykt. Bloomberg

Uavhengig av verdensindekser er det unektelig at fondet har fokusert særlig på USA: i 2021 var 31,4 prosent av kjøpte aksjer amerikanske.

Også Kina-risiko

USA er imidlertid ikke det eneste landet fondet har satset på. Kinesiske aksjer utgjorde i 2021 3,8 prosent av totale aksjeinvesteringer, og var dermed størst fremvoksende markeder. Andreassen lar seg heller ikke skremme av penger sendt til Kina, men innrømmer at stormakten er forbundet med risiko:

– For å sette i kontekst har oljefondet falt mer på en dårlig dag enn om Kina hadde falt til null. Når det er sagt er det selvsagt risiko knyttet til Kina.