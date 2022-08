Milliardfondet har halvert seg på et halvt år

Chase Colemans hedgefond Tiger Global Management har tjent milliarder på investeringer i tech-aksjer siden 2001, men har i løpet av det siste halvåret tapt seg nærmere 50 prosent.

Coleman er kjent som en av protesjéene til Julian Robertsens, som ledet hedgefondet Tiger Management i perioden 1980 til 2000. Etter tjue år med milliardavkastning la Robertsen ned Tiger Management, og betrodde Coleman med over 25 millioner dollar i forvaltning. Dette gjorde Coleman til en av tretti såkalte «Tiger Cubs» sammen med Ole Andreas Halvorsen. Halvorsen som videre startet Viking Global Investors i 1999, ble raskt fulgt av Coleman som startet Tiger Global Management rundt dotcom-boblen i 2001.

Ved å følge sin mentors eksepsjonelle investeringsstrategi så Coleman etter selskaper som var relativt ukjente, men med en sterk bransjeposisjon. For fondet ble kinesiske internettaksjer en raske kilde til suksess ettersom disse aksjene hadde vært relativt urørte av amerikanske investorer før Tiger Global fikk kloa i dem.

Robertsens strategi bar frukter der større investeringer i flere teknologiselskaper, både børsnoterte og private, førte Tiger Global til verdenstoppen i hedgefond- og private equity-industrien.

I 2021 endte Coleman på 14. plass over LCH Investments liste over beste hedgefond-managere gjennom tidene, sammen med norske Halvorsen som på sin side endte på en imponerende 6. plass bak verdenskjente investorer som Ray Dalio og George Soros.

Foto: LCH Investements, Redigering: Financial Times

Tøft marked

Colemans Tiger Global har imidlertid tapt terreng i markedet det siste halvåret. Økte renter har ført til at tech-selskaper, med forventet kontantstrøm langt frem i tid, har blitt mindre attraktive for investorer.

For Tigers flaggskipfond har dette gitt kraftige utslag, for selv om de fikk en avkastning på 0,4 prosent i juli, har fondet tapt så mye som 49,8 prosent hittil i år. Fondet har i tillegg uttalt at de er villige til å la investorer trekke sine investeringene fra fondet om de ikke lenger har tro på Tiger Globals investeringsstrategi.

Russlands invasjon av Ukraina, sammen med økt inflasjon og en aggressiv pengepolitikk fra amerikanske Fed virker å ha tatt fondet på sengen. Tiger uttalte nylig at de har vært for overeksponert mot dagens mest volatile markeder, ifølge Financial Times.

Selv om Tiger har innrømmet egen feilvurdering av markedsvolatiliteten i år, uttalte de at fondet ønsker å opprettholde den samme tilnærmingen det har hatt siden fondet ble grunnlagt av Coleman. Samtidig ser det ennå ut til at flere investorer også støtter Coleman som nå melder om kutt i flere av selskapets kostnadssegmenter.