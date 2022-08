Dette skjer i dag - mandag

Telenors små mobilkonger håver inn millioner.

31 franchisetagere tjente tilsammen 63 millioner kroner i fjor. Deres 80 butikker rundt i Norge omsatte for totalt 1,1 milliarder.

Thor Gunnar Hansen er en av franchisetagerne. Han eier ni butikker og hadde ni millioner i overskudd.

Investorer strømmer ut av aksjer og inn i trygge obligasjonsfond.

Olav Chen, sjef for allokering og renter i Storebrand, tror dette skyldes en kombinasjon av «flight to safety» og at rentene er på nivåer der de er attraktive å investere i.

Han sier folk har begynt å spekulere i lavere renter igjen, som er positivt for rentefond.

Treningsappen Abel prises til 126 millioner kroner.

Abel beskrives som en helseplattform og et verktøy som muliggjør tettere og mer effektiv oppfølging og behandling av kunder, pasienter og utøvere.

I en emisjon har Abel Technologies hentet 13,5 millioner kroner. Leger, fysioterapeuter og eiere av treningssentre var blant dem som kom inn som eiere i selskapet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om strømpanikk i regjeringen.

Olje- og energiminister Terje Aasland kan ikke, som han ønsker, inkludere næringslivet i en strømstøtteordning. EØS-avtalen sier at det ikke kan gis særfordeler som strømstøtte til bedrifter i Norge.

Norge og NAV ble hardt straffet fordi man hadde oversett elementær EU-rett. Norge bør ikke bomme på strømstøtten, selv om alle vil ha, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg fredag 0,3 prosent til 1.245 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 80 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 97 øre.

Finanskalender

Makro:

Norge: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit august, kl. 10.30