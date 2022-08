DNB Markets: – Det er ikke positivt for aksjemarkedet

Etter den kraftige oppgangen i aksjemarkedene i juli ble utviklingen den første uken i august mer avdempet.

«Overordnet sett har aksjer og renter beveget seg i motsatt retning i hele år, men sammenhengen har vært spesielt sterk i sommer. Det er tydelig at rentefallet siden midten av juni har lagt til rette for den kraftige oppgangen i aksjemarkedet i samme periode», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i en rapport fra DNB Markets.

– Ikke positivt for aksjemarkedet

Hun understreker at det er rart at børsen har steget så mye i sommer når rentene har falt på grunn av økt bekymring for en resesjon i amerikansk økonomi, som på ingen måte er positivt for aksjemarkedet. Ifølge DNB Markets bidro arbeidsmarkedstallene på fredag til en redusert bekymringen for resesjon, samtidig som bekymringen for inflasjon, og dermed flere rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken, har blitt litt større.

«Dommen i aksjemarkedet på fredag er at dette totalt sett er negativt. Satt på spissen kan det altså virke som om en aksjeinvestor heller vil ha resesjon og lave renter enn høye renter og ikke noe resesjon. Forstå det den som kan. År med ultraekspansiv pengepolitikk; pengetrykking og nullrenter har gjort at markedene ikke oppfører seg helt etter boken», skriver Borgen Gjerde.

Sterke tall

Arbeidsmarkedstallene som kom på fredag var sterke, og antyder at inflasjonspresset i amerikansk økonomi ikke vil avta med det første. Sysselsettingen økte med 528.000 i juli, mens det var ventet en oppgang på 250.000. Samtidig økte lønnsveksten fra 0,4 prosent i juni til 0,5 prosent i juli. Her var det ventet en lønnsvekst på 0,3 prosent.

Markedet priser nå inn omtrent 90 prosent sannsynlighet for at det blir enda en renteheving på 75 basispunkter på Feds rentemøte i september.

Fed har en jobb å gjøre

«Arbeidsmarkedstallene gjorde lite for å endre frykten for en resesjon i amerikansk økonomi, den endret kanskje bare synet på når denne vil komme. Samtidig viste tallene at inflasjonspresset forblir sterkt, at Fed fortsatt har en jobb å gjøre, og at rentene må settes opp enda mer», skriver Borgen Gjerde.