Dette skjer i dag – tirsdag

Frode Berner Hope lokket investorer med salg av sunne spirer til restauranter og butikker. Tapene ble på 60 millioner kroner. Nå er han siktet for bedrageri og økonomisk utroskap.

Politiet har tatt arrest i Hopes fasjonable hjem på Snarøya til 70 millioner, en fritidsbolig i Noresund og flere kjøretøy, siden de mener saken mot Hope vil kunne føre til domfellelse.

De mener han har tappet selskaper for verdier og bedratt staten for moms. Hope nekter imidlertid straffskyld.

Demokratene i USA vil pøse flere hundre milliarder dollar inn i amerikansk fornybarindustri, og mye vil havne i solindustrien. Dermed kan REC Silicons silisium endelig bli god butikk, ifølge analytikere.

Daniel Stenslet i Arctic Securities mener dette bør fjerne all tvil rundt en gjenåpning av REC-fabrikken i Moses Lake, som har vært stengt siden 2019.

ABG-sjef Peter Straume fikk et overskudd på 42 millioner kroner i fjor. 28 av millionene skyldtes Kahoot - selv om aksjen stupte på børs.

Kahoot gikk nemlig fra Euronext Growth til Oslo Børs, som gjorde at Straumes Kahoot-aksjer skulle føres til markedsverdi, og ikke til kostpris. Dermed inntektsførte han forskjellen mellom 1 million i kostpris og 29 millioner i børsverdi.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om leieprisene på boligmarkedet. Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt og altså kommunist, sier «folk blir robbet».

Han vil at regjeringen innfører midlertidig frys i leieprisene, eller at det settes et tak på hvor mye husleiene kan økes.

Folk blir ikke robbet. Noen vil faktisk også måtte bo dyrt og dårlig. Det er bare stortings- representanter med millionlønn og skattefri leiligheter som slipper det, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs falt mandag 0,1 prosent til 1.244 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 71 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 91 øre.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Borr Drilling: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00

Kongsberg Automotive: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Magnora: Kl. 10.00 webcast

Awilco Drilling: Kl. 15.00 Teams

Makro:

UK: Detaljhandel juli, kl. 01.01

USA: NFIB SMB-indeks juli, kl. 12.00

USA: Produktivitet 2. kv., kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: NY Fed Inflasjonsforventninger juli, kl. 17.00

Annet:

Ørn Software Holding: Siste noteringsdag på Euronext Growth pga. oppkjøp

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Otello Corporation