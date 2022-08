Berntsen: – Onsdagens tall kan sette fart på markedet

Mandag var det små utslag på New York-børsen, hvor både Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 falt 0,1 prosent. Dermed er det liten drahjelp å få fra USA i tirsdagens handel på de europeiske børsene. Gitt at resultatsesongen nærmer seg slutten venter investorene nå på nye makroøkonomiske signaler.

«Allerede i morgen er det duket for nye ferske inflasjonstall, som potensielt sett kan sette fart på markedet igjen. Inflasjonen har vaket på historisk høye nivåer de siste månedene. Hvorvidt toppen er nådd for denne gang er det store spørsmålet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Han minner om at de ledende børsindeksene i verden, med S&P 500 i spissen, fremdeles er i dyp korreksjonsmodus. Samtidig understreker Berntsen at aksjemarkedene er fremoverskuende av natur, noe som betyr at de vanligvis endrer retning før økonomien gjør det.

Tirsdagens makrotall

Før onsdagens viktige KPI-tall for juli får vi i dag den første oppdateringen av utviklingen i amerikansk produktivitet og lønnskostnader gjennom andre kvartal.

«De tilsvarende tallene for første kvartal skapte reaksjoner da de ble lagt frem i begynnelsen av mai. Kombinasjonen av større fall i produktiviteten og høyere vekst i kostnadene enn forventet bidro den gang til at S&P 500 var ned med 3,6 prosent. Overraskelsesmomentet kan imidlertid være noe mindre denne gangen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Tirsdagens makrotall legges frem klokken 14.30 norsk tid. Ifølge DNB Markets er det ventet et fall i produktiviteten på 4,6 prosent og en økning i lønnskostnadene på 9,6 prosent.