Berkshire Hathaway øker oljeinvesteringene

Warren Buffetts Berkshire Hathaway kjøper flere aksjer i Occidental Petroleum, og overgikk eierandelen på 20 prosent, noe som kan gjøre at Berkshire Hathaway kan registrere noe av oljeselskapets inntjening med sin egen og potensielt tilegne seg milliarder av dollar i profitt.

I en melding mandag kveld uttalte Berkshire at de betalte rundt 391 millioner dollar for omtrent 6,7 millioner Occidental-aksjer mellom 4. august og 8. august.

Kjøpene gjør at Berkshire har nesten 188,4 millioner Occidental-aksjer, eller 20,2 prosent av rapporterte utestående aksjer i selskapet, verdt 11,3 milliarder dollar, ifølge CNBCs porteføljemåler

En eierandel på 20 prosent gjør at Berkshire kan rapportere sin forholdsmessige andel av Houston-baserte Occidentals inntekter med driftsresultatet, gjennom den såkalte egenkapitalmetoden. Berkshire kan likevel hevde at regnskapet for Occidental bør forbli uendret fordi eierandelen deres er passiv.

Analytikere forventer i gjennomsnitt at Occidental vil generere 10,5 milliarder dollar i overskudd i år, ifølge Refinitiv.



Virker å være interessert i mer av Occidental

Buffetts selskap eier også 10 milliarder dollar i Occidental-foretrukket aksje, som blant annet bidro til å finansiere kjøpet av Anadarko Petroleum i 2019, og har warranter til å kjøpe ytterligere 83,9 millioner vanlige aksjer for 5 milliarder dollar.

Noen analytikere har spekulert i at Omaha, Nebraska-baserte Berkshire til slutt kan by på hele Occidental.

Buffetts assistent og Occidental svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar utenfor markedstiden, ifølge Reuters. Berkshire genererte hele 16,3 milliarder dollar i driftsresultat i årets første halvår.

Ved børslutt Wall Street mandag endte Occidental-aksjene på 60,04 dollar. Aksjekursen har mer enn doblet seg i år, og nyter godt av stigende oljepriser etter Russlands invasjon av Ukraina.