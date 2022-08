Meglerhus leverer rekordinntekter

I første halvår 2022 leverte Norne Securities sitt beste halvårsresultat siden etableringen i 2008. Selskapet melder onsdag om en omsetning på 91 millioner kroner, samt et resultat på over 24 millioner kroner. Ifølge Norne følger halvårsresultatet den sterke utviklingen fra 2021 der selskapet leverte sitt beste årsresultat, med en omsetning på 111 millioner kroner og et resultat på 13 millioner kroner.

Investment Banking leverer bra

I sin rapport legger Norne særlig vekt på at deres satsningen på eiendomsprosjekter innenfor Investment Banking har bidratt til det gode halvårsresultatet. Ifølge meglerhuset er det stor aktivitet innenfor Investment Banking-segmentet, samt rådgivning av flere norske sparebanker om igangsettelse og gjennomføring av flere emisjons-, salgs- og fusjonsoppdrag.

Videre skriver Norne at kundeaktiviteten innen Online-segmentet, som omfatter både aksje- og fondshandel til privatkundemarkedet, er meget god. Ifølge Norne har de agentavtaler med 75 banker for sin aksjehandelsløsning, som har gitt selskapet et svært godt grunnlag for videre lokal vekst.

Gode utsikter for resten av året

Ved inngangen til andre halvår er makrosituasjonen preget av stor usikkerhet hvor høy inflasjon, krigen i Ukraina og turbulens i kapitalmarkedene er viktige nøkkelord. De langsiktige konsekvensene er uklare, men selskapet opplever at utsiktene for resten av året er gode.