Finanstopp: Pensjonister bør tilbake i arbeid

Dame Sharon White er adm. direktør i den britiske varehuskjeden John Lewis Partnership.

Hun skriver nå til den britiske avisen City AM at hun mener at risikoen for at den britiske økonomien vil oppleve stagflasjon er faretruende høy. Til avisen sier hun at britiske myndigheter bør oppmuntre mennesker som pensjonerte seg under coronapandemien, men som er arbeidsføre, til å gå tilbake i jobb.

Hun peker spesielt på det faktum at britiske forretninger på generelt basis sliter med ansette nok mennesker. – Det er ikke et selskap i Storbritannia som ikke finner det vanskelig å rekruttere ansatte, uttaler White.

Dame Sharon White Administrerende direktør i John Lewis Partnership

Ledet det britiske konkurransetilsynet fra 2015 til 2019

Har en mastergrad i økonomi fra University College London

Frykter stagflasjon

White peker på markedslikevekten mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft som problematisk for økonomien.

Flere har fryktet en situasjon med høy inflasjon og lav økonomisk produktivitet, såkalt stagflasjon. White sier at hun ser på dette som et nærliggende scenario for den britiske økonomien.

– Forretninger må starte å investere, hvis ikke kommer Storbritannia til å bli det nye Japan. Et land med lav produktivitet og lav økonomisk vekst, sier hun.

Få pensjonerte tilbake i jobb

Mange mennesker, spesielt i 50-årene, valgte å pensjonere seg under coronapandemien. White mener at disse må oppfordres til å gå tilbake i arbeid. – Uavhengig av pandemien, dersom arbeidsmarkedet fortsetter å være like stramt, vil ikke situasjonen løse seg.

White referer også til en undersøkelse som viser at antall mennesker som ikke har jobb og som heller ikke leter etter jobb, er signifikant høyere enn før pandemien.

– Jeg skulle likt å se at flere mennesker som pensjonerte seg under pandemien oppfordres til å gå tilbake til å jobbe. Det burde i det minste debatteres, avslutter White.