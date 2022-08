Resultatvekst for Kraft Bank

Kraft Bank fikk et resultat før skatt på 18,4 millioner i andre kvartal 2022, mot 15,5 millioner i samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport fredag.



Banken hadde netto renteinntekter på 37 millioner kroner i kvartalet, mot 33 millioner kroner i samme kvartal året før.



Banken har oppnådd høyere vekst enn forventet siden oppstart. Banken forventer fortsatt god pågang av kunder. Samtidig blir en betydelig andel av bankens kunder friskmeldt og går tilbake til ordinær bank hvert år.



I andre kvartal var nysalget høyere enn forventet mens innfrielser var som forventet. Banken forventer fortsatt høyt nysalg fremover. Banken estimerte ved forrige kvartalsslutt at nysalget ville gi et utlånsvolum ved årsslutt på 2,8-3,0 milliarder kroner. Banken forventer å ende i øvre del av intervallet.



Banken forventer avkastning på egenkapitalen etter skatt på 14 prosent for 2022. Bankens langsiktige mål for egenkapitalavkastning etter skatt er 15 prosent.

