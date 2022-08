Amerikansk forbrukersentiment steg i begynnelsen av august, og fortsatte dermed oppgangen fra de rekordlave nivåene tidligere i sommer.

Det foreløpige augustanslaget fra University of Michigans forbrukersentimentindeks, som kartlegger og måler forbrukernes økonomiske tilstand, steg 3,6 indekspoeng til 55,1, opp fra tidligere 51,5 poeng i juli.

Økningen i forbrukersentimentet kommer som følge av bedrede inflasjonsforventninger, ifølge The Wall Street Journal.

Bedrede inflasjonsforventninger

«Nedgangen i inflasjonen er en mulig årsak til forbedret forbrukersentiment», sier den amerikanske økonomen Aditya Bhave i Bank of Amerika.

Forventet inflasjonstakt for resten av året falt til 5 prosent, laveste nivå siden februar. Den langsiktige inflasjonsforventningen holdt seg stabil på 3 prosent, noe over inflasjonen i forkant av pandemien.

Den amerikanske forbrukerinflasjonen endte på 8,5 prosent for juli, en beskjeden nedgang drevet av lavere bensinpriser som falt til under 4 dollar pr. gallon for første gang siden mars.

Detaljsalget steg 1 prosent i juli, ettersom forbrukerne var mottakelige for høyere priser, inkludert dagligvarer og møbler.