– Ikke bli for begeistret for at inflasjonen potensielt har nådd toppen, sa investeringssjef Lisa Shalett i Morgan Stanley Wealth Management i et intervju i podcasten «What Goes Up» tidligere i uken, etter at konsumprisindeksen avkjølte seg litt i juli.

Hun var der for å snakke om meglerhusets forsiktige holdning til det turbulente markedet, og var klar på at de amerikanske inflasjonstallene, samt markedets positive reaksjon etter tallene ble kjent, ikke endrer hvordan meglerhuset ser på markedet fremover.

– Idéen om at inflasjonen kan ha nådd toppen kan være riktig retningsmessig, og det ser ut til at 9,1 prosent kommer til å være syklustopp på overordnet KPI-inflasjon, sier hun.



Hun utdyper at selv om inflasjonen falt i juli, er nivåene fremdeles skyhøye og tre ganger over inflasjonsmålet på 2 prosent.

Inflasjonen i USA endte for øvrig på 8,5 prosent, mot forventede 8,7 prosent, for juli målt mot samme periode i fjor.

Forventer økning på 50 basispunkter

På spørsmål om hvorvidt markedet priser inn en renteøkning på 50- eller 25 basispunkter ved neste rentemøte, svarer investeringssjefen:

– Det vil være vanskelig å heve med 25 punkter, men det er klart at hvis arbeidsmarkedene blir mye svakere, vil Fed kanskje gå ned til 25. Jeg tror likevel det kreves to dårlige arbeidsrapporter, altså den for august og den for september, for at de virkelig skal nedjustere så mye.

Bear market

Hun sier at man fra januar til juni har sett et tydelig «bear market» som følge av Fed-politikken som var langt bak inflasjonskurven.

– Som et resultat måtte markedet diskontere en økning i Fed Funds-renten. Realrentene beveget seg opp, og pris-inntjeningsforholdet ble dratt ned.

Hun peker på den seneste tids oppgang i markedene som et klart «bear market rally».

– Vi må forstå at hvis økonomien bremser går bedriftenes fortjeneste ned. Vi har ikke sett at inntektsestimatene har blitt justert ned enda, det er egentlig det vi venter på, sier hun, og legger til:

– Den seneste tids kursoppgang er tegn på et «bear market rally».