Witzøe-familiens holdingselskap Kvarv tok ut 1,25 milliarder i utbytte, viser regnskapstall for 2021. De skylder på skatteregimet for det store beløpet.

«For eierne i Kvarv øker formues-/utbytteskatten fra 287 til 535 millioner kroner med regjeringens budsjettforlik med SV i desember i fjor. Dette er en økning i nødvendig kapitaluttak på 86 prosent», skriver Gustav Witzøe i årsberetningen.



Gustav Witzøe senior har tidligere antydet at det i verste fall kan være aktuelt å flytte ut av landet om formuesskatten økes, og skriver nå i årsberetningen at det er «skyer på horisonten».

«Kvarv har for 2021 vedtatt et utbytte på 1,25 milliarder kroner - altså 1.250 millioner kroner - for å betjene denne formueskatten for i år og de nærmeste årene. Hver krone må tas ut av selskapets jobbskapende egenkapital», skriver Witzøe som legger til at det også tas sikte på å møte mer krevende tider i næringen.

Witzøe-familiens verdier er i stor grad blitt overført fra Witzøe senior til sønnen Gustav Magnar Witzøe, som sitter på nærmere 97 prosent av aksjene. Kontrollen ligger imidlertid fortsatt hos far i huset.

Far og sønn Witzøe ble av Kapital i fjor høst verdsatt til 45,6 milliarder kroner.

Begrenses av formuesskatten

«Eierne ønsker å beholde så mye som mulig av verdiene i konsernet til nye investeringer og innovasjon som gir verdi- og jobbskapning. En begrensende faktor er formuesskatten som bare omfatter eiere bosatt i Norge, og som de fleste andre OECD-land har avskaffet», skriver Witzøe.

Han forklarer videre at formuesskatten etter deres syn i realiteten er en bedriftsskatt, som nå har økt til 1,7 prosent på 75 prosent av formuen. I fjor utgjorde den reelle formuesskatten 1,24 prosent på 55 prosent av formuen, ifølge oppdrettsveteranen.

«Vår klare oppfatning er at verdiskapning gjennom investeringer, arbeidsplasser og innovasjon langs norskekysten ville blitt vesentlig høyere om vi kunne forvaltet disse pengene i Kvarvkonsernet, enn at disse pengene inndras i form av særskatt på norsk eierskap», skriver han.

Svakere bunnlinje

Kvarv er gjennom eierskapet i Kverva største eier i oppdrettsgiganten SalMar. Konserntallene viser at Witzøes oppdrettsimperium økte inntektene fra 20,5 milliarder kroner i 2020 til 22,9 milliarder i fjor.

Driftsresultatet svekket seg imidlertid fra 3 til 2,5 milliarder kroner.

Årsresultatet i fjor ble også svakere, på 2,7 milliarder kroner, mot 3,3 milliarder i 2020.