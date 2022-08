Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen:

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, spår en stygg bolighøst.

Andreassen viser til forventningene om dobbeltheving av styringsrenten både på torsdag og neste måned. Han ser for seg et boligprisfall på 5 prosent eller mer frem til april.

Moelven Industrier, Bergene Holm og G3 Gausdal Treindustri tok seg svært godt betalt da verden skrek etter trelast i fjor. Det fem- til tidoblet overskuddene deres.

Bergene Holm økte fra 109 til 589 millioner. Daglig leder Erland Løkken sier de kunne smelt på 100 millioner til på bunnlinjen om de ikke hadde prioritert de norske kundene.

Veksten har nesten stoppet helt opp for Cutters. I 2019 tjente frisørkjeden 5,2 millioner kroner. Totalt de to seneste årene har overskuddet vært på under 3 millioner.

Omsetningen ble økt til 241 millioner i fjor, fra 217 millioner året før. Daglig leder Kristian Hauge Solheim påpeker at de fortsatt er en vekstbedrift. Han mener de definitivt vil øke omsetningen mer i år enn i fjor, og øyner opp mot 300 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens strømstøtte. Mens det for husholdningene er klarhet, er det bare rot og tåke når det gjelder strømstøtte til bedriftene.

Alle klager. Bakeriene, hotellene, teatrene, metallindustrien, kontorene og restaurantene. De kan ikke selge boller for 100 kroner eller en hamburger til 800 kroner. Da er det like greit å stenge, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Cyviz: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Edda Wind: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Multiconsult: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Next Biometrics Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

REC Silicon: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.00

Self Storage Group: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, Høyres Hus kl. 08.30, webcast

Lumi Gruppen: Kl. 07.30, Teams kl. 09.00

Xplora Technologies: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Oljefondet: Kl. 10.00 Arendal