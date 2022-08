Arendalsuka: Børsen, Trygda og energiskvisen

I en tettpakket sending får vi besøk av Nordea Norge-sjef Randi Marjamaa som snakker om hvordan stigende renter treffer bedrifter og husholdninger. Det blir også energidebatt med Thina Saltvedt, analysesjef for bærekraftig finans i Nordea, og lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss. Innom studioet vårt kommer også børsdirektør Øivind Amundsen og Folketrygdfondet-sjef Kjetil Houg for å snakke om utsiktene for kapitalmarkedet utover.