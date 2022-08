Axactor fikk en EBITDA på 30 millioner euro i andre kvartal 2022, mot 25 millioner euro i samme periode året før.

Kontant-EBITDA var 60,5 millioner euro i kvartalet (65,7), mens brutto omsetning ble 87,2 millioner euro i kvartalet (82,8).

Hever investeringsguiding

Axactor venter å gjøre NPL-investeringer på 250-300 millioner euro i 2022.

Tidligere har selskapet sagt at det er en kapasitet for investeringer på rundt 300 millioner euro, mens investeringene var ventet til 200-250 millioner euro.

Markedet for NPL-investeringer fortsatt i et godt tempo i andre kvartal og forventes å fortsette i samme tempo resten av året.

– Selv om konkurransen øker i visse markeder, er Axactor fortsatt i stand til å identifisere attraktive porteføljer. Med NPL-oppkjøp i første halvår og estimert forward flow-forpliktelser for andre halvår, har Axactor allerede sikret 183,5 millioner euro i NPL-investeringer for 2022. Sammen med en god start på tredje kvartal øker dermed Axactor guidingen for NPL-investeringer i 2022, sier Johnny Tsolis, konsernsjef i Axactor, i rapporten.

Investeringene ventes å bli gjort ved brutto IRR-nivåer betydelig over gjennomsnittet av porteføljen.