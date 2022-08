Dette skjer i dag – torsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen:

Oljeskatteboomen vil sende boliglånsrentene skyhøyt, tror DNB Markets.

Ikke bare ventes en serie av dobbelthevinger fra Norges Bank. Oljeselskapene vil også støvsuge kronemarkedet for å betale skatt.

EMK Capital Partners kjøpte opp Lumi Gruppen i 2017 og tok privatskoleselskapet på børs i fjor. Så rømte det britiske oppkjøpsfondet før aksjen kollapset.

Nå er aksjen ned 85 prosent siden børsnoteringen.

Oljefondet hadde en negativ avkastning på 14,4 prosent i første halvår. Det tilsvarer et tap på 1.680 milliarder kroner.

Oljefondet-sjef Nicolai Tangen sier det aldri er greit å tape penger. Det er den norske befolkningens penger, som gjør det ekstra stressende, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arendalsuka.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er ikke mye imponert. Han sier til Dagbladet at Arendalsuka er oppskrytt, og at «det er for mye statlige diettpenger på bar».

Det er ingen hyggelig ørefik til arrangørene. Men vi antar at Slagsvold Vedum vil delta i torsdagens partilederdebatt, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

AutoStore Holdings: Kl. 06.00, Høyres Hus kl. 08.00, webcast, tlf. kl. 16.00

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Axactor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Elopak: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 09.00, webcast

House of Control Group: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Nordic Aqua Partners: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 10.00, webcast

poLight: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Salmon Evolution: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Targovax: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00