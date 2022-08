– Da hadde ikke Norges Bank løftet en finger

Norges Bank hevet i dag styringsrenten fra 1,25 til 1,75 prosent. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen sier at Norges bank kommer til å heve renten til det virker, men er usikker på hvor høyt renten må.

Han viser til at rentehevingen kommer fordi prisene stiger for mye på bred front, men hadde det bare vært energiprisene og matvareprisene som hadde steget er det ikke sikkert Norges Bank hadde hevet renten i det hele tatt.

– Prisveksten er langt høyere enn prismålet. Det er bredt. Hadde det bare vært strømprisene og matprisene så hadde ikke Norges Bank løftet en finger. Dette er fordi prisen stiger på ganske bred basis, og samtidig at arbeidsledigheten faller raskere, nok en gang, enn Norges Bank har lagt til grunn. Og de sier at det er et stramt arbeidsmarked og mangel på arbeidskraft. Da trenger vi ikke stimulere økonomien med en rente, som vi fortsatt tror er lavere enn den skal være på lang sikt, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets blant annet i Finansavisens morgensendingen fra Arendal torsdag.

Han tullet også litt med seg selv og viste til at en tullebukk hadde vært ute i finanspressen for et par dager siden og spådd fall i boligprisene – og han får sikkert ikke rett den gangen her heller, la han til.

