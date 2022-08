Datainnsamlingsselskapet Vanda Research har samlet data som viser at småsparere har handlet aksjer for i snitt 1,4 milliarder dollar – 13,5 milliarder kroner – på Wall Street hver eneste dag den siste uken.

Store deler av disse pengene har gått til børsnoterte fond, men Vanda har notert at WallStreetBets-tilhengerne også har økt deltakelsen.

Det kommer tydelig til uttrykk gjennom utviklingen i aksjer som BedBath & Beyond som har skutt opp over 300 prosent inneværende måned. De velkjente meme-aksjene AMC og GameStop har også steget kraftig den siste tiden.

– Wall Street Bets-samfunnet har også fortsatt å øke deltakelsen og gir ytterligere støtte til den positive trenden i amerikanske aksjer, sier Vandas Lucas Mantle i et notat ifølge CNBC.



Mantle skriver også at handelsvolumene i aksjene nevnt over har steget voldsomt den siste måneden. Disney, Rivian, AMC og Bed Bath and Beyond er blant aksjene som har merket stort inntog av småsparere.

– Både kontantkjøp og call-opsjoner har økt mer enn 70 ganger historisk gjennomsnitt. Rundt 35 prosent av BBBY-aksjene var shortet før forrige økning, hvilket har gjort aksjen til en perfekt shortskviskandidat, sier Mantle.



Aktiviteten på Wall Street Bets viser et enormt engasjementet blant småsparerne.

Under er aksjene småsparerne legger mest penger i og dermed også har mest tro på for tiden fremover – dominert av store tech-selskaper.

Nesten 570 millioner dollar – 5,5 milliarder kroner – har blitt investert i Tesla de siste fem handelsdagene.