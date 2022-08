Dette skjer i dag – fredag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen:

Robert Burud og Jan Lyder Isaksen selger 23 Kiwi-butikker til NorgesGruppen.

De satset 600.000 kroner, og etter et utbytte på 135 millioner kroner casher de inn rundt 300 millioner på salget.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og den pengepolitiske komiteen ved Norges Bank har ikke bestemt seg ennå for om neste renteheving blir på 25 eller 50 basispunkter.

Likevel er de tydelige på at det er behov for en klart høyere rente.

Flere elleville prisrekorder i Oslo står for fall. På Sørenga bes det om 75 millioner kroner for en leilighet, mens det på vestkanten prises til nesten 300.000 kroner pr. kvadratmeter.

For de 75 millionene på Sørenga får man en toppleilighet på 261 kvadrat med en takterrasse på 220 kvadratmeter. Seks garasjeplasser følger også med på kjøpet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om ny boklov. Kulturminister Anette Trettebergstuen skal nå sørge for at forleggere som Erik Must skal tjene enda mer og bli enda rikere.

Hele poenget med en boklov er å ha en fast, høy pris på bøker. Når utgiverforlaget har satt prisen, det bli ulovlig for bokhandlere og andre å selge boken for lavere pris i 12 måneder.

Norge har verdens høyeste bokpriser, og verre skal det altså bli, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Gram Car Carriers: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

Prosafe: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 10.00, webcast

Techstep: Kl. 07.00, Teams kl. 08.00

Volue: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Arribatec Group: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Ultimovacs: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Vistin Pharma: Kl. 08.30 webcast/tlf

Arendals Fossekompani, Borgestad, Goodtech, Helgeland Kraft, Recreate, Statt Torsk

Årsrapport:

Canopy Holdings

Makro:

Norge: Byggeareal juli, kl. 08.00

Norge: Skatteregnskap juli, kl. 08.00

UK: Gfk konsumenttillit august, kl. 01.01

Japan: KPI juli, kl. 01.30

Tyskland: PPI juli, kl. 08.00

Annet:

Wilh. Wilhelmsen Holding: Q2-webcast, kl. 08.30

Solstad Offshore: Q2-webcast, kl. 09.00

Ocean GeoLoop: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Utenlandske:

Deere

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers