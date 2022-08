Fikk ikke finansiert studie - aksjen kollapser

Torsdag kveld meldte biotechselskapet PCI Biotech at det ikke har lykkes med å sikre finansiering for fase 2-studien på hode- og halskreft med selskapets fimaVacc-teknologi.

Som følge av dette ser selskapet seg nødt til å si opp deler av det kliniske teamet i andre halvår.

Dette falt ikke i smak blant investorene, som fredag formiddag har sendt aksjen kraftig ned. Fredag ettermiddag ble aksjen omsatt for om lag 2,80 kroner pr. aksje, tilsvarende en nedgang på 40 prosent i løpet av dagen.

Siden årsskiftet har aksjekursen falt nær 80 prosent, og fra toppen 23. juni 2020 har kursen rast ned 97 prosent.

Selskapet er ventet å legge frem rapporten for andre kvartal 31. august, som vil inneholde ytterligere detaljer.

Ved utgangen av fjoråret hadde PCI Biotech en kontantbeholdning på 115 millioner kroner. Pr. andre kvartal skal selskapet ha om lag 76 millioner i kontanter, som er ventet å vare til utgangen av 2023.

Betydelig papirtap

Det kan ikke stikke under stol at bioteknologisektoren er en risikofylt sektor som ofte får svi ved negative nyheter og fallende risikoappetitt. Meldingen fra selskapet torsdag kveld kommer bare et halvt år etter at det i januar meldte at en annen studie, RELEASE, ble lagt ned. Studien forsket på gallegangskreft, og mesteparten av aksjecaset var basert på denne.

Resultatet ble et aksjefall på om lag 60 prosent.

Største eier i PCI Biotech er Erik Must og hans familie, som gjennom investeringsselskapet Fondsavanse eier 10 prosent av aksjene. I juni 2020 sto aksjekursen i all-time high på 86 kroner og aksjeposten var verdsatt til 324 millioner kroner. Posten er i dag verdt om lag 11 millioner kroner, som betyr et papirtap på 313 millioner kroner.

Datagründer Kjetil Myrild Aasen er nest største aksjonær i PCI Biotech med 5,7 prosent. Posten er fredag verdt om lag 6 millioner kroner.