20 år gammel student tjente over én milliard på én aksje

Jake Freeman, en 20 år gammel student ved University of Southern California, har tjent seg søkkrik på sin favorittaksje: Bed Bath & Beyond.

En ny innmelding hos Securities and Exchange Commission viser at Freeman tok gevinst i meme-aksjen og dro av gårde med hele 110 millioner dollar – nær 1,1 milliarder kroner – i gevinst.



I juli kjøpte 20-åringen 6,2 prosent av selskapet – nær 5 millioner aksjer – til en verdi av 25 millioner dollar. Tirsdag solgte han ifølge SEC-innmeldingen aksjer for hele 130 millioner dollar.

null

– Jeg trodde ikke kursen skulle stige så mye som den gjorde. Jeg trodde at balansen i selskapet var bedre strukturert for fremtidig verdi, men på disse nivåene var ikke risk/reward verdt det, sier Freeman til Marketwatch.



Torsdag falt aksjen 19 prosent i etterhandelen som følge av at Ryan Cohen, storaksjonær i Bed Bath & Beyond, avslørte at han ville selge hele posten sin på 7 millioner aksjer. I etterhandelen torsdag falt aksjen ytterligere 44 prosent etter salget gikk gjennom.

Grafen under viser kursen i førhandelen på rundt 11 dollar – ned over 40 prosent fra gårsdagens sluttkurs.



WallStreetBets-hæren responderer humoristisk på kursmassakren.

Freeman har vært læregutt i det New Jersey-baserte hedgefondet Volaris Capital de siste tre årene, ifølge hans LinkedIn-profil. Ifølge Financial Times, som først omtalte saken, har Freeman og hans onkel kjøpt en andel i Mind Medicine.

Han sendte et brev til ledelsen i Bed Bath & Beyond der han skrev at selskapet står overfor en eksistensiell krise.

«Dere må kutte kontantbrenningen, drastisk forbedre kapitalstrukturen og hente frisk kapital», skrev studenten i brevet.