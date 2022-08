Dette er aksjene som tåler en storm

Det er mange momenter som taler for at vi går en uviss høst i møte. Norges Bank kom torsdag med en dobbel renteheving samtidig som de varsler flere, og tall fra Finans Norge viser at folk aldri har hatt lavere forventninger til den økonomiske utviklingen.

Forvalter i Nordea, Robert Næss, sier til Dagens Næringsliv at han nå forsøker å finne selskaper med lav risiko.

Den største aksjeposten hans er i eiendomsselskapet Olav Thon, noe han innrømmer høres feil ut i en tid med stigende renter og priser. Men:

– Hvis du ser på driftsresultatet til Olav Thon, så har de levert en imponerende vekst det siste tiåret, sier Næss til avisen.

Han trekker også frem Europris og Kid som gode defensive aksjer dersom økonomien skulle forverre seg.

Investeringsdirektør i SR-Forvaltning, Bjarne Jåtten Meling, meddeler at de har store posisjoner i Equinor, Aker og Vår Energi. Han tror energisektoren er blant de bedre sektorene å være investert i dersom vi skulle være på vei inn i en resesjon.

– Vi tror energi er stedet å være. Det er den billigste sektoren, den er upopulær og mange er usikre på fremtiden til olje og gass, sier han til DN.