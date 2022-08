David Roche, sjefstrateg i Independent Strategy, tror økonomien kan klare å unngå en resesjon dersom alle kortene spilles riktig.

Siden midten av juli har børsen i USA steget rundt 20 prosent. Det gjør at S&P 500-indeksen hittil i år er ned 10 prosent. Økningen her i Norge er på mer moderate 10 prosent.

– Bullmarkedet er sannsynligvis mer enn 75 prosent over, sier Roche i et videointervju med CNBC.

Mulig resesjon

Det er imidlertid slettes ikke sikkert vi er ute av resesjonens klamme grep helt ennå. Ukraina-konflikten pågår fremdeles uten noen tilsynelatende umiddelbar slutt. I tillegg er det anspent stemning mellom USA og Kina og økonomier verden over sliter med stadig stigende priser.

Kort sagt mener Roche det er «sjanse for en ekstrem global resesjon».

– For tre uker siden kom inflasjonen til å ødelegge forbruket, det var ikke nok sparepenger og vi var alle dømt. Nå er det ganske klart at husholdningenes kjøpekraft og jobbmarkedet holder økonomien unna resesjon, sier Roche.

Tror det kan snu

Konsumprisene i USA steg 8,5 prosent i juli – lavere enn måneden før. USA er per definisjon i en resesjon med negativ vekst i BNP siste to kvartaler, men det har ikke blitt erklært av National Bureau of Economic Research.

Veteranstrateg Roche tror økonomien kan vokse sakte nok til at olje-, energi- og matpriser kan begynne å falle igjen. Det igjen vil gi sentralbankene mulighet til å stanse rentehevingene.

Ekspertene tror nå at Federal Reserve vil stoppe på nivåer rundt 3,5 til 3,75 prosent. I EU er det ventet at hevingene vil stoppe innen året er omme.