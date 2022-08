Selger datter i Bulgaria

Inkassoselskapet B2Holding har inngått en avtale om å selge samtlige aksjer i det bulgarske datterselskapet Debt Collection Agency (DCA) til et lokalt selskap for 48,4 millioner euro, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer cirka 475 millioner kroner, og vil etter justeringer tilsvare nær 100 prosent av den bokførte verdien av selskapets porteføljer.

B2Holding-sjef Erik Just Johnsen omtaler Bulgaria-salget som nok et viktig skritt i selskapets innsats for å redusere sitt geografiske fotavtrykk og fokusere på kjernemarkeder.



Avskriver 105 mill.

B2Holding venter at transaksjonen vil utløse avskrivninger på 105 millioner kroner etter skatt – hovedsakelig knyttet til goodwill.

Inkassoselskapet bokfører disse allerede i regnskapet for andre kvartal, selv om salgsavtalen ble inngått etter perioden og ikke ventes å bli sluttført før i oktober.

Avtalen er betinget av myndighetsgodkjennelse i Bulgaria.

B2Holding legger frem regnskapet for andre kvartal tirsdag 23. august.

Pimco-avtale sluttført

I en separat melding opplyser B2Holding også at selskapet har sluttført finansieringsavtalen med et Pimco-selskap som ble kunngjort i februar.

Denne transaksjonen var betinget av visse vilkår, som nå er innfridd.

Finansieringen er dermed frigitt, med en flytende rente på tremåneders Euribor pluss 4,55 prosent.