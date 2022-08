Risikerer å måtte stenge ned nattklubber

Etter en lang pandemi med omfattende nedstengninger av samfunnet, står servicebransjen nå overfor en ny utfordring i form av skyhøye energipriser og økende renter.

Det gjelder også i London, der nattklubbene ifølge Bloomberg nå står i fare for å måtte stenge ned for å redusere kostnadene.

Før pandemien inntraff ga underholdningsbransjen inntekter på nærmere 580 milliarder kroner.

«Det har vært tøffe tider. Vi hadde en ny åpning for bare ett år siden, men er nå tvunget til å møte andre typer problemer som inflasjon,» sier Hans Hess, eier av nattklubben Egg i London, ifølge Bloomberg.

Representanter for den britiske restaurantindustrien har skrevet til regjeringen og appellert om hastetiltak på energiprisene. Naturgasskostnadene har mer enn tredoblet seg siden mai.

Restauranteier Marco Di Rienzo sier, ifølge Bloomberg, at han forventer at strømregningene vil overstige det dobbelte av det han betaler i dag. Nå forbereder han seg på å legge ned virksomheten han startet for bare fem år siden.