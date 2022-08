Etter fire strake uker med oppgang ble det bråstopp for Wall Street fredag , og futureshandelen peker mot ny nedtur fra start i mandagens USA-handel.

Federal Reserve er godt i gang med aggressive renteøkninger for å få bukt med den høyeste USA-inflasjonen på over 40 år, og Fed-strategien vil komme i søkelyset for alvor senere denne uken i løpet av sentralbankens årlige Jackson Hole-symposium.

– En bear-market-felle

At investorene fortsatt bekymrer seg for om inflasjonen og renteøkningene vil kvele veksten, kommer klart til uttrykk i den siste MLIV Pulse-undersøkelsen, der 68 prosent av de spurte ifølge Bloomberg spår svakere selskapsmarginer og nye børsfall.

Et flertall av de 900 strategene, økonomene og daytraderne mener inflasjonen har toppet ut. Likevel er hele 84 prosent av den oppfatning at det kan to år eller mer før Fed er nede igjen på inflasjonsmålet på 2 prosent.

I mellomtiden vil amerikanske konsumenter kutte forbruket, og arbeidsledigheten stige over 4 prosent.

Det er verdt å merke seg at S&P 500, selv etter noen uker med oppgang, fortsatt er ned 11 prosent i 2022 – mot 23 prosent på bunnen i midten av juni.

– Dette er en bear-market-felle. Inflasjon er den store, stygge ulven. Selv om vi ser et vedvarende fall i inflasjonstakten, kan det ta en stund før prisene faktisk kommer betydelig ned, sier gründer og partner Victoria Greene i G Squared Private Wealth til nyhetsbyrået.

Walmart-advarsler

Et flertall av de spurte i MLIV Pulse-undersøkelsen mener at forbrukerne vil kjøpe mindre de neste seks månedene, noe som er i tråd med advarsler fra Walmart om at inflasjonen tvinger kundene til å betale mer for essensielle varer på bekostning av større forbruksgoder.

Et kutt i forbruket vil ifølge Bloomberg dra inntjeningen klart ned for S&P 500-selskapene som også sliter med høyere lønninger, stigende lagre og vedvarende forsyningskjedeproblemer i Kina.

S&P 500-marginene nådde toppen for et år siden, men vil ifølge tall fra Bloomberg Intelligence ikke nå bunnen før i årets fjerde kvartal. Konsensusestimatene for resultatmarginer (etter skatt) har – for både tredje og fjerde kvartal – falt rundt 0,5 prosentpoeng siden inneværende resultatsesong startet.

Estimatene har falt mest innen kommunikasjonstjenester, helse og konsum.