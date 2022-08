Tore Aksel Voldberg og holdingselskapet hans Aspestrand Holding tapte i fjor 202 millioner kroner, kommer det frem i konsernregnskapet.

Tapet kommer etter at Voldberg hadde et kanonår året før, da han fikk et resultat på 880 millioner kroner.

Aspestrand Holding ble opprettet i 2021, og Voldberg har plassert investeringsselskapene Dukat AS og Skøien AS under Aspeland-paraplyen, i tillegg til Aspestrand Eiendom, skriver DN.

Store tap på aksjer

Aspestrand Holding hadde ved årsskiftet en egenkapital på over én milliard kroner, mens gjelden var på rundt 700 millioner. Samtidig satt Voldbergs holdingsselskap på aksjer som var verdt nærmere 1,3 milliarder kroner, mens bankinnskuddene var på 35 millioner.

Voldberg tapte 166 millioner kroner på markedsbaserte aksjer, mens 34 millioner kroner forsvant på markedsbaserte derivater.

«I februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Selskapet bedriver primært med finansielle aktiviteter og opplever usikkerhet i markedet og volatilitet i verdi av sine investeringer blant annet som følge av den pågående konflikten. I det korte og mellomlangsiktige bildet er det også renter, inflasjon og økonomisk vekst som setter agendaen i finansmarkedene,» skriver Voldberg i årsberetningen.

Selv om Voldberg tapte over 200 millioner kroner i fjor, tok han seg likevel råd til et tilleggsutbytte på 28 millioner kroner, skriver DN.

Voldbergs største eierpost er i kreftvaksineselskapet Nykode Therapeutics. Han eier omtrent 3 prosent av selskapet, som tilsvarer en verdi på rundt 340 millioner kroner. Men i sommer har den tidligere ektemannen til Julie Brodtkorb hamstret Kahoot-aksjer, og han sitter nå på aksjer i teched-selskapet for over 100 millioner kroner.