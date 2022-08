Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på minus 5,4 prosent i første halvår 2022. Det var 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet, opplyses det i en melding.

Resultatet endte på minus 17,8 milliarder kroner i årets første seks måneder, og kapitalen var dermed på 315 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.

– Det ble et svakt resultat for porteføljen, men høy oljepris førte til at det norske aksjemarkedet gjorde det bedre enn de globale. Vi er fornøyde med at våre investeringsvalg bidro til en bedre avkastning enn markedet, sier adm. direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, i en kommentar.

Negativ avkastning

For aksjeporteføljen var avkastningen i halvåret på minus 4,4 prosent, noe som er 1,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Avkastningen for renteporteføljen var i samme periode på minus 7,3 prosent, 0,3 prosentpoeng under referanseindeksen for renter.

– Den kraftige renteoppgangen medførte at dette er det svakeste halvåret for renteporteføljen i SPNs historie. Dette skyldes en uvanlig økning i inflasjon og renter, sier Houg.