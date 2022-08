88 prosent av mottakerne er kvinner, og vel 18 prosent av dem som får utbetalt barnetrygd, er eneforsørgere. Til sammen gjelder dette vel 122.000 foreldre. Denne andelen har vært svakt fallende de siste årene viser Nav-tallene.

Barnetrygd utbetales til dem som har omsorg for barn under 18 år, og skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn. Satsene er for tiden 1.054 kroner for barn over seks år, og 1676 kroner for barn under seks år.

(NTB)