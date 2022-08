Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen:

Black Sea Propertys pengesluk i Bulgaria har kostet 342 millioner kroner – så langt.

Feriekomplekset med 600 planlagte leiligheter har slitt som følge av både coronakrisen og Ukraina-krigen. Black Sea Propertys børsverdi var tirsdag på bare 42 millioner, cirka 12 prosent av pengene som er skutt inn så langt.

Harald Moræus-Hanssen har hatt tidenes timing i containerskip.

Sammen med et knippe investorvenner har han containerskip for over 4 milliarder kroner. Det er nær seks ganger det flåten kostet for få år siden.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i SpareBank 1 Markets, setter flere spørsmålstegn ved DNOs kjøp av gassfelt fra sin egen styreleder.

Blant annet mener han det er rart at DNO velger aksjer som oppgjørsform, ettersom høye oljepriser har gitt selskapet nok av kontanter til å gjøre oppkjøp.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om strømprisene, som vil bli ubehagelig høye. Det er god grunn til å frykte en forferdelig høst og vinter for næringslivet.

Næringsminister Jan Christian Vestre mener selskapene nå må sette seg ned med kraftselskapet og diskutere muligheten for gunstige maksprisavtaler.

Såkalte gunstige avtaler finnes ikke. Bare markedspriser eller konkurs, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Scandic Flesland Airport kl. 08.45, webcast

Mowi: Kl. 06.30, Scandic Flesland Airport kl. 08.00, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Scandic Flesland Airport kl. 09.30, webcast

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Polaris Media: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.30, webcast

Rana Gruber: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Webstep: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00