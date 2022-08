Kraftig inkassoøkning for bedrifter

Antall inkassosaker for bedrifter er opp 10 prosent første halvår, mens den totale inkassogjelden går opp med 50 prosent, ifølge Kredinor.

– Vi ser en urovekkende utvikling for norske bedrifter i tallene våre. Mens inkassosakene faller for privatpersoner første halvår er det en kraftig økning for bedrifter. Det er spesielt strømregningene bedriftene sliter med å betale, og som dermed går til inkasso, sier adm. direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

Kredinor er et av Norges største inkassoselskaper, og har 22 prosent markedsandel. Tallene til Kredinor er derfor en god pekepinn på inkassoutviklingen i Norge.

Tall for perioden fra januar til utgangen av juni 2022 viser en negativ utvikling blant foretak, både i antall inkassosaker og inkassogjeld. Antall inkassosaker blant foretak øker med 9,7 prosent, noe som utgjør om lag 5.000 nye inkassosaker første halvår. Inkassogjelden blant foretak øker med 49,6 prosent, en økning i ny inkassogjeld på om lag 300 millioner kroner.

Størst økning blant foretak er inkassogjeld knyttet til energikrav. Inkassogjelden knyttet til energikrav øker med 62,1 prosent, mens inkassogjelden går ned innenfor eksempelvis forbruksfinansiering, slik den også gjør blant folk flest.

– Inkassogjelden blant bedrifter er nå høyere enn toppåret før pandemien. Det står i sterk kontrast til gjeldsutviklingen for privatpersoner, som har falt betydelig. Tallene tyder på at mange bedrifter går en tøff høst i møte, sier Nysteen.