Milliardær og hegdefondforvalter Bill Ackman mener flere amerikanske fast food-kjeder kan stå i mot presset inflasjonen legger på økonomien, ifølge en oppdatering fra Pershing Square Holdings (PSH).

Han følger med det investorguru Warren Buffetts to beste investeringsråd under inflasjon i et aksjonærbrev:

Selskaper som kan øke prisene enkelt og som har muligheten til å ta på mer arbeid uten å investere altfor mye.

I rapporten går PSH gjennom eksponeringen mot fast food-kjeder som Restaurant Brands – eieren av Burger King, Tim Hortons og Popeyes. Salgstallene har økt 20 prosent i forhold til før pandemien og selskapet «investerer nå for å posisjonere seg for langsiktig vekst», ifølge PSH.

Hvis du investerer i den ukjente batteriaksjen Enovix, kan du femdoble pengene dine, ifølge Ananda Baruah i Loop Capital. Baruah hever kursmålet til 100 dollar pr. aksje som gir en oppside på over 400 prosent fra dagens kurs. Her i Norge nedgraderer Anders Redigh Karlsen i Kepler Cheuvreux Flex LNG til hold fra kjøp, og setter kursmålet til 366 kroner. Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets høyner kursmålet på Elkem til 42 kroner og gjentar kjøp. Sparebank 1 Markets spår også et potensielt ekstrautbytte for 2022 på 6,80 kroner pr. aksje, som tilsvarer en direkteavkastning på nesten 20 prosent fra kursen i dag, så her er det stor potensiell avkastning å spore.

– Det franchisebaserte honoraret er attraktivt nå som inflasjonen banker på døren. Inntektene øker når franchisene øker prisene, men kostnadsstrukturen blir ikke berørt på samme måte av inflasjonen, sier Ackman i rapporten.

Den andre muligheten er burritokonge Chipotle.

– Vi tror Chipotle er et av de selskapene som er best posisjonert mot inflasjon, sier Ackman og peker på at selskapet hevet prisene sine med 4 prosent i august – andre gang siden mars.



Det som ikke fungerer ifølge Pershing er Dominos Pizza. Ackman-fondet har solgt seg ut av selskapet på grunn av «relativt høy verdsettelse med tanke på det volatile markedet».

PSH har kuttet tapene fra 26 prosent ned hittil i år i juni, til ned 11 prosent YTD nå i midten av august.