Oppgang på Wall Street

Samtlige av de tre ledende indeksene på Wall Street steg onsdag.

Dow Jones steg med 0,19 prosentpoeng, til 32.970,71 poeng.

S&P 500 steg 0,3 prosentpoeng, til 4.140,99 poeng.

Nasdaq steg 0,41 prosentpoeng, til 12.431, 53 poeng.

Den amerikanske tiårige amerikanske statsobligasjonen steg til 3,109 prosent. Fryktindeksen VIX falt med fem prosent til 22,87 poeng.

Brent-oljen var opp 1,4 prosent til 101,6 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var opp 1,63 prosent til 95,26 dollar fatet.

Bitcoin stiger 0,87 prosent til 21.724,00 dollar.

Aksjesplitt i Tesla

Tidligere i August besluttet styret i Tesla at de skulle gjøre en én-til-tre aksjesplitt. Hovedgrunnen skal være å gjøre aksjen mer tilgjengelig for småsparere. Fra og med i morgen vil Tesla-aksjen handles for rundt 300 dollar. Aksjen ble handlet onsdag for rundt 890 dollar. Aksjen steg 0,22 prosent på Wall Street onsdag.