Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,2 prosent like før kl. 07.00 torsdag. Uendret kl 08.00.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen er imidlertid enda mer optimistisk og spår opptur på 0,4 prosent fra start eller i intervallet 0,2-0,6 prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,5 prosent, og også den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 1,2 prosent, mens Kospi i Sør-Korea stiger 1 prosent.

Den sørkoreanske sentralbanken har besluttet å øke styringsrenten med 25 basispunkter til 2,50 prosent, på linje med forventningene, ifølge Trading Economics.

I India stiger Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen klatrer 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,2 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 101,75 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger tilsvarende til 95,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 100,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Folk fatter ikke hvor ekstremt det er, sier Analysesjef Bjarne Schieldrop om dagens tilstand i oljemarkedet.

Wall Street

Samtlige av de tre ledende indeksene på Wall Street steg onsdag.

Dow Jones steg med 0,19 prosentpoeng, til 32.970,71 poeng.

S&P 500 steg 0,3 prosentpoeng, til 4.140,99 poeng.

steg 0,3 prosentpoeng, til 4.140,99 poeng. Nasdaq steg 0,41 prosentpoeng, til 12.431, 53 poeng.

Den amerikanske tiårige amerikanske statsobligasjonen steg til 3,109 prosent. Fryktindeksen VIX falt med fem prosent til 22,87 poeng.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den endte på 1.280,19 poeng.

Mowi leverte onsdag morgen tidenes beste andre kvartal, og deler ut 1,2 milliarder kroner til aksjonærene. Aksjen falt likevel 3,5 prosent til 210,60 kroner.

Hunter Group toppet taperlisten med et fall på 39,9 prosent til 2,17 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen ble notert eks. utbytte på 1,42 kroner.

Blant tungvekterne er Elkem opp 6,8 prosent til 39,18 kroner. Selskapet anslo mandag at den pågående streiken vil ha en EBITDA-effekt på cirka 10 millioner kroner pr. dag, noe som førte til et kursfall på over 4 prosent.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:



Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

SalMar: Kl. 06:30, Hotel Continental kl. 08:00, webcast

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Carbon Transition: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30

Circa Group: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Kyoto Group: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Magseis Fairfield: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Norwegian: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast