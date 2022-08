Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er noen av hovedsakene i Finansavisen fredag 26. august

John Fredriksen har ikke mistet appetitten på nybygg i tørrlast og tank. Golden Ocean Group har nå ti nybygg i ordre, og i tillegg kommer flere nye tankskip.

Fredriksen minner om at de befolkningsrike delene av verden fortsatt er helt avhengige av fossilt brennstoff, og at de vil være det en god tid fremover.

Han vet vi står foran et skifte mot mer bærekraftig vekst, men mener dette vil ta tid. Og vi ser vel effekten av ønsket om raske endringer nå, spesielt på energiprisene, sier Fredriksen.

---

Mike Bell, makrostrateg i JPMorgan, tror sentralbankene snur allerede etter jul.

Han venter at Federal Reserve stanser hevingene når de ser at ledigheten stiger. Og når ledigheten øker så mye at den svekker økonomien, vil de kutte i renten.

Han venter også at Den europeiske sentralbank og Bank of England har kuttet til nær null prosent om to-tre år.

---

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, sier politikerne er lettlurte hvis de ender opp med å lage en strømpakke for norske selskaper.

Han mener en enkel løsning for å dempe strømkrisen vil være å bruke Statnetts flaskehalsinntekter til å beregne korrekt pris. Disse har virkelig tatt av siden 2020, og var ved utgangen av juli kommet opp i 11,5 milliarder kroner. Tidligere har de ligget rundt 1 milliard.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om batterifabrikkene. Staten vil ta en stor del av investeringene og risiko, og da må det jo gå bra.

«Dette er en kjempedag for Agder og hele Norge,» sa næringsminister Jan Christian Vestre da han offentliggjorde at staten skal satse på batterier.