Slik gikk det med Gjensidige i tredje kvartal

Gjensidige Forsikring presenterte regnskapstall for tredje kvartal 2019 onsdag.

Resultatet endte på 993 millioner kroner, opp fra 804 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultat per aksje endte på 1,99 kroner, opp fra 1,75 kroner i fjor og svakere enn ventede 2,18 kroner, ifølge TDN Direkt.

Resultat før skatt ble 1.272 millioner kroner, opp fra 964 millioner kroner i fjor, men svakere enn forventningene på 1.415 millioner kroner.

Premieinntektene endte på 6.317 millioner kroner, opp fra 6.118 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Det var ventet premieinntekter på 6.235 millioner kroner.

Forsikringsresultat for skadeforsikringsvirksomheten ble 1.061 millioner kroner, mot 573 millioner i samme kvartal i fjor. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat fra skadevirksomheten på 1.047 millioner kroner.

Resultatet fra investeringsporteføljen kom inn på 278 millioner kroner, ned fra 427 millioner kroner i fjor og klart svakere enn ventet.

Combined ratio, det viktigste operasjonelle nøkkeltallet i forsikringsbransjen, kom inn på 83,2 prosent, en vesentlig bedring fra fjorårets 90,6 prosent, og akkurat det analytikerne hadde ventet.

«Vi er svært godt fornøyde med å levere et sterkt resultat for tredje kvartal. Gjensidige opprettholder sin ledende posisjon i Norge, og virksomheten utenfor Norge styrkes som følge av prisendringer, fornyelser og effektiviseringstiltak. Vi er også veldig glade for at vi igjen er best på omdømme i finanssektoren i Norge i Ipsos' profilundersøkelse for 2019», sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i meldingen.

Guiding

Selskapet gjentar guidingen om en combined ratio på 86-89 prosent, eller 90-93 prosent gitt ingen run-off gevinster. Gjensidige venter fortsatt årlige avviklingsgevinster på rundt en milliard kroner frem til og med 2022.

Kostnadsandelen ventes på under 15 prosent i det videre, og en solvensmargin, beregnet med partiell intern modell, på mellom 135 og 200 prosent.

«Solvensmarginen bør forbli i øvre halvdel av spekteret for å støtte en A-rating, stabile utbytter over tid, finansiell fleksibilitet for mindre oppkjøp og organisk vekst som ikke finansieres gjennom tilbakeholdt overskudd, og også for å ha en buffer for regulatoriske endringer», skriver selskapet.

Hva gjelder avkastning på egenkapitalen ventes den å ligge på over 20 prosent. Dette korresponderer til over 16 prosent ekskludert avviklingsgevinster.

Hele rapporten

Presentasjonen