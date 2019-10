DNB Markets sliter med å se oppside i Gjensidige

Resultatsesongen er inne i sin travleste periode, og blant dagens mange tallfremleggere har Gjensidige i dag lagt frem et resultat per aksje på 2,00 kroner i tredje kvartal.

«Her lå vi og konsensus på forhånd inne med forventninger om 2,14-2,17 kroner per aksje», skriver DNB Markets i sin aksjerapport.

Combined ratio (erstatningsutbetalinger og administrasjonskostnader sammenlignet med premieinntektene) i perioden var på 83,2 prosent, mot DNBs estimat og konsensus på hhv. 83,6 og 84,2 prosent.

«Kursen stengte i går på 182,60 kroner, og med en verdsettelse på P/E 22x basert på våre estimater for 2020 mente vi i forkant av rapporteringen at det var utfordrende å se videre potensial opp. Vi venter at aksjen vil kunne åpne nøytralt etter oppdateringen», fortsetter meglerhuset.

Før evt. justeringer har DNB-analytikerne en hold-anbefaling med kursmål 180 kroner.