If kjøper Viking

Forsikringsselskapet If kjøper hundre prosent av aksjene i Viking Redningstjeneste Topco AS. Prisen for dette er på 325 millioner kroner.

– If og Viking har samarbeidet i mange år, og passer godt sammen. Avtalen sikrer et enda tettere samarbeid, som vil være en fordel både for bileiere og partnerne våre i bilbransjen, sier konsernsjef Morten Thorsrud i If.

Transaksjonen må få godkjenning av konkurransemyndighetene i Norge og Sverige. Det forventes at dette vil være på plass tidlig i 2020. Carnegie har vært rådgiver finansielt, mens Advokatfirmaet Wiersholm har vært juridisk rådgiver.

– Vi er veldig fornøyd med avtalen, og ikke minst stolte over å bli en del av Nordens største forsikringskonsern. If som eier gir Viking store muligheter til å videreutvikle virksomheten. Vi er nå i posisjon til å utvide både geografisk og innenfor nye forretningsområder, sier konsernsjef Hans Petter Semmelmann hos Viking Redningstjeneste.