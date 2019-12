Styremedlem slutter i Insr

Kari Olrud Moen fratrer sitt verv som styremedlem i Insr Insurance Group, opplyses det i en melding.

Hun slutter på grunn av sin rolle som styreleder i Bankenes sikringsfond.

Mulige justeringer i sikringsfondet vil forhindre Moen i å ha styreverv i forsikringsselskap, er forklaringen til fratredelsen.

Ikke behov for innkalling

Insr Insurance Group opplyser at Moens fratredelse ikke utløser noe behov for en generalforsamling for valg av nytt medlem.

Insr-styret ledes av Åge Korsvold og består forøvrig av Øystein Engebretsen, Ragnhild Wiborg, Stephanie Kleipass, Ulf Spång, Benedicte Gedde-Dahl og Christoffer Rudbeck.