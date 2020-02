Svakt fra Protector

SE DIREKTE: Protector Forsikrings kvartalspresentasjon.

Protector Forsikring har meldt om svakt forsikringsteknisk resultat for fjerde kvartal 2019. Dette er drevet av virksomheten i Finland og Norge samt noe avviklingstap og en høyere storskaderate enn normalt.

Combined ratio endte på 103,8, mens veksten i brutto forfalt premie ble på 19 prosent. Investeringsavkastningen var på 156,6 millioner i kvartalet og 157,2 millioner for hele 2019.

Protector meldte om et teknisk resultat i fjerde kvartal på minus 120,6 millioner og et resultat før skatt på minus 21,5 millioner. Selskapets resultat før skatt endte i 2019 på 23,5 millioner kroner, og etter skatt minus 4,9 millioner.

Protector har nå endret sitt langsiktige mål for vekst i brutto forfalt premie til 5 prosent. Dette skyldes mer disiplinert vekst. Selskapet var tvunget til å sende ut et negativt resultatvarsel for to uker siden.

Protector Forsikring (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Netto premieinntekter 1.132,9 759,0

Teknisk resultat -120,6 -34,8 Resultat før skatt -21,5 -189,1