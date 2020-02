Rekordvekst fra If

Forsikringsselskapet, som eies av finske Sampo, økte premieinntektene i fjerde kvartal fra 9,4 milliarder svenske kroner i 2018 til 10,2 milliarder i 2019. Teknisk resultat kom inn på 1,8 milliarder svenske kroner, ned fra 1,9 milliarder. Totalkostnadsprosenten var i fjerde kvartal på 85 prosent (83,5 prosent).

– Utviklingen i Norge er svært god for oss, med sterk vekst og fornøyde kunder. De fire siste årene har vi også sett en systematisk forbedring i kundebevaring i Norge og våre andre land, sier Ifs konsernsjef Morten Thorsrud.

Aldri hatt sterkere vekst

For helåret 2019 ble det rekordvekst for forsikringsselskapet. If hadde netto premieinntekter på 49,5 milliarder svenske kroner i 2019, opp fra 46,2 milliarder i 2018. Teknisk resultat ble 7,3 milliarder svenske kroner mot 6,6 milliarder i 2018.



– If har aldri hatt sterkere vekst i ett enkelt år. Det merker vi på kundemassen i Norden, der vi ved årsskiftet nærmet oss 3,2 millioner private husholdninger i kundemassen, sier Thorsrud.

Sola

Den norske avdelingen hadde vekst på 9,5 prosent i 2019. Personbilforsikring er det viktigste segmentet for skadeforsikring i Norden. If har fått rundt 300.000 nye forsikrede personbiler de to siste årene.

If led store tap i brannen i et parkeringshus i Sola nylig, men tapene kommer først med i rapporten for første kvartal i år.

Også Sampo kunne vise til gode tall som følge av Ifs resultater. Sampos resultat før skatt ble 468 millioner euro i fjerde kvartal, opp fra 451 millioner samme tid i 2018. Nesten halvparten av inntektene kom fra If. Resultat pr. aksje ble 0,66 euro, likt med fjerde kvartal i 2018.

Sampo er største eier i Nordea.